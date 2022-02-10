Начальник лондонской полиции Крессида Дик ушла в отставку

Ранее мэр Лондона Садик Хан высказывал недовольство тем, что глава городской полиции не может искоренить расизм, сексизм и другие проблемы в своем ведомстве. Отставка произошла на фоне расследования полицией вечеринок с участием Бориса Джонсона.