Начальник лондонской полиции Крессида Дик ушла в отставку

Ранее мэр Лондона Садик Хан высказывал недовольство тем, что глава городской полиции не может искоренить расизм, сексизм и другие проблемы в своем ведомстве. Отставка произошла на фоне расследования полицией вечеринок с участием Бориса Джонсона.
2022-02-10T22:48:25+03:00
2022-02-10T22:48:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:48, 10 февраля 2022
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