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22:20, 10 февраля 2022

Жители города Касимов в Рязанской области обратились к Тарантино с просьбой спасти «Дом Пастернака» от разрушения

Жители города Касимов в Рязанской области обратились к американскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти «Дом Пастернака» от разрушения. По их словам, они сделали это, так как Тарантино ценит русскую литературу. Жители считают этот дом исторически важным, так как Борис Пастернак приехал сюда, спасаясь от ужасов гражданской войны, а литературоведы воспринимают Касимов как прообраз города Юрятин из романа «Доктор Живаго».


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