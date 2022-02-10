Макрон сообщил, что в ближайшие десятилетия во Франции построят минимум шесть атомных реакторов

Первый из реакторов начнут строить в 2028 году, а в 2035 введут его в эксплуатацию, заявил французский президент, выступая в Бельфоре. Макрон также считает, что необходимо провести исследования, чтобы рассмотреть возможность еще восьми ядерных реакторов.
2022-02-10T22:00:45+03:00
2022-02-10T22:00:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:00, 10 февраля 2022
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