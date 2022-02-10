Замминистра энергетики РФ считает, что эффективность автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году вырастет на 30-40%

Таким образом их конкуренция с электромобилями и транспортом на водороде станет еще сильнее, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин во время конференции телеграм-канала «ДеТЭКтор изменений».



Также Сорокин считает, что водородный транспорт больше подойдет для автобусов, грузовиков, погрузчиков и поездов, а электротранспорт для личного.