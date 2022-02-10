Глава Росгвардии досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам Александру Большунову и Денису Спицову

Глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам Александру Большунову и Денису Спицову. Ранее Большунов и Спицов носили звание старшего лейтенанта. Александр Большунов завоевал первое золото сборной ОКР, а Денис Спицов получил серебряную медаль. Лыжники представляют общество «Динамо».