Глава Росгвардии досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам Александру Большунову и Денису Спицову

Глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание «капитан» олимпийцам Александру Большунову и Денису Спицову. Ранее Большунов и Спицов носили звание старшего лейтенанта. Александр Большунов завоевал первое золото сборной ОКР, а Денис Спицов получил серебряную медаль. Лыжники представляют общество «Динамо».
2022-02-10T21:44:44+03:00
2022-02-10T21:45:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:44, 10 февраля 2022
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