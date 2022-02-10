Тунисские власти отменили комендантский час, введенный для сдерживания распространения коронавируса

Ограничение действовало с 13 января 2022 года, гражданам было нельзя выходить на улицу с 22:00 до 5:00, передает канал «Al Jazeera». Несмотря на отмену комендантского часа, власти продлили еще на одну неделю запрет на проведение массовых мероприятий.
2022-02-10T21:22:22+03:00
2022-02-10T21:22:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:22, 10 февраля 2022
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