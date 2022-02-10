В Великобритании приняли законопроект о новых санкциях против российских властей

Они начнут действовать только в случае вторжения российской армии на Украину. Документ предусматривает рестрикции в отношении любого из стратегических секторов экономики – оборонного, энергетического, нефтехимического и финансового, отмечает агентство ТАСС. Также ограничения могут вводиться против любых физических лиц, причастных к дестабилизации на Украине, и против любых юридических в Крыму, сменивших регистрацию в нарушение украинских законов.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, находящаяся сейчас с визитом в России, пояснила журналистам, что в Лондоне бы не хотели прибегать к этим мерам. Планы вторжения на Украину неоднократно отрицали и в Кремле.