Финляндия продлевает ограничения, действующие на въезд в страну

Однако некоторые местные политики уже просят снять ограничения для россиян.

Ограничения на въезде в Финляндию будут действовать как минимум до 13-го марта. Информацию об этом на своём сайте опубликовало МВД страны. При этом, в сообщении отмечается, что при пересечении границы не будут требовать обязательный отрицательный тест на ковид-19 у всех въезжающих.

Ранее комиссар Европейского союза по международному партнёрству Ютту Урпилайнен отметил, что из-за штамма омикрон действующие ограничения не столь эффективны. По мнению политика, их можно снимать, особенно для тех, кто прошёл полный курс вакцинации. Его поддержали другие коллеги, отметив, что россияне в последние десятилетия были большей частью туристического потока для страны. Ранее предприниматели, которые живут в приграничных регионах, неоднократно просили пересмотреть ограничения для россиян, чтобы восстановить поток денег в экономику страны.

Сейчас туристам из России в Финляндию въезд запрещён. Попасть в страну могут только те, кто едет на учёбу, лечение, к родственникам или посещает собственную недвижимость. С целью туризма пускают только привитых европейскими вакцинами.

Несмотря на это, между двумя странами еще в декабре прошлого года возобновили прямое пассажирское авиасообщение, а позже вновь запустили и скоростные поезда «Аллегро» из Петербурга.