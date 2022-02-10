СМИ: ЕС планирует включить Россию в «серый список юрисдикций»

ЕС планирует включить Россию в «серый список юрисдикций», — сообщает EU Observer. Издание Forbes поясняет, что страны, попавшие в этот список, по мнению Евросоюза не соответствуют международным требованиям по налоговым законодательствам. Сейчас в нем — Гонконг, Доминикана, Иордания, Катар и еще ряд стран.
2022-02-10T20:43:16+03:00
2022-02-10T20:44:34+03:00
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20:43, 10 февраля 2022
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