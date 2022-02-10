СМИ: ЕС планирует включить Россию в «серый список юрисдикций»

ЕС планирует включить Россию в «серый список юрисдикций», — сообщает EU Observer. Издание Forbes поясняет, что страны, попавшие в этот список, по мнению Евросоюза не соответствуют международным требованиям по налоговым законодательствам. Сейчас в нем — Гонконг, Доминикана, Иордания, Катар и еще ряд стран.