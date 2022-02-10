РПЛ пригласила представителей клубов для обсуждения проблем, связанных с введением Fan ID

Президент Российской премьер лиги Ашот Хачатурянц заявил, что такие встречи должны быть регулярными, поскольку в рамках нового закона необходимо организовать комфортное пребывание болельщиков на спортивных мероприятиях.



На данный момент фанаты 15 клубов премьер-лиги из 16 решили бойкотировать все спортивные мероприятия, для посещения которых нужен паспорт болельщика. К бойкоту не присоединились лишь фанаты грозненского «Ахмата».