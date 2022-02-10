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20:41, 10 февраля 2022

РПЛ пригласила представителей клубов для обсуждения проблем, связанных с введением Fan ID

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Президент Российской премьер лиги Ашот Хачатурянц заявил, что такие встречи должны быть регулярными, поскольку в рамках нового закона необходимо организовать комфортное пребывание болельщиков на спортивных мероприятиях.

На данный момент фанаты 15 клубов премьер-лиги из 16 решили бойкотировать все спортивные мероприятия, для посещения которых нужен паспорт болельщика. К бойкоту не присоединились лишь фанаты грозненского «Ахмата».


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