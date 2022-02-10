Во Франции скончался лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье, который открыл ВИЧ

Ему было 89 лет. Он умер 8 февраля, однако официально эту информацию подтвердила только сегодня мэрия коммуны О-де-Сен, передает газета Le Monde.



Монтанье знаменит тем, что он и его коллега Франсуаза Барре-Синусси открыли в 1983 году ВИЧ. В 2008 году они получили за это Нобелевскую премию по медицине.