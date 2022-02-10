Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала Воронежскую и Ростовскую области украинскими по ошибке

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, она потребовала отвести войска от границы. Лавров ответил, что они находятся на российской территории и уточнил, признает ли Трасс суверенитет над Ростовской и Воронежской областями. Трасс дала отрицательный ответ.



Позднее в телеграм-канале посольства Великобритании в Москве сообщили глава Трасс показалось, что Лавров говорил об украинских территориях.