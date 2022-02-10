Региональное отделение ВОЗ: Африка переходит к фазе контроля над пандемией коронавируса

Африка переходит к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза пройдена, — заявили в региональном отделении ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС. Глава африканского представительства организации отметила, что в дальнейшем «COVID-19 будет сопровождать континент, однако уже появился свет в конце туннеля».