Региональное отделение ВОЗ: Африка переходит к фазе контроля над пандемией коронавируса

Африка переходит к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза пройдена, — заявили в региональном отделении ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС. Глава африканского представительства организации отметила, что в дальнейшем «COVID-19 будет сопровождать континент, однако уже появился свет в конце туннеля».
2022-02-10T19:22:43+03:00
2022-02-10T19:22:43+03:00
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19:22, 10 февраля 2022
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