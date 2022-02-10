Родственник политика Максима Резника получил реальный срок за хранение наркотиков

Однако его освободили в зале суда.

Решением Октябрьского районного суда петербурга Ивана Дорофеева приговорили к одному году и девяти месяцам в колонии-поселении. Такой вердикт вынесла судья Ирина Керро. При этом, обвинение просило восемь с половиной лет. Во время суда родственник бывшего депутата петербургского парламента признал факт хранения и попытку вырастить наркотическое вещество. Однако он неоднократно подчёркивал, что умысла на сбыт запрещенного растения у него не было. Судья этой позиции поверила и согласилась переквалифицировать обвинение. А освободить Дорофеева в зале суда пришлось, так как ему зачли в счёт срока время пребывания в СИЗО.

Напомним, художника задержали в марте прошлого года. Тогда же, около дверей оперативники, которые пришли с обыском, остановили и Максима Резника. Они потребовали у него зайти в квартиру Дорофеева и отпустили спустя некоторое время. После, в отношении парламентария также возбудили уголовное дело.

Напомним, Максима Резника обвиняют в приобретении наркотических веществ. Примечательно, что его задержали и отправили под арест на следующий день после старта избирательной кампании в Законодательное собрание.