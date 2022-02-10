Росстат: Покупательная способность доходов граждан России упала до многолетнего минимума

Покупательная способность доходов граждан России упала до многолетнего минимума. Об этом сообщает Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении страны.

Реальные располагаемые доходы граждан за прошедший год выросли на рекордные 3 с лишним процента – рапортует статистическое ведомство. Только вот в перерасчете на количество продуктов, которые россияне могут позволить себе купить – оказывается, что население страны, по оценкам Росстата, стремительно беднеет. Если еще два года назад на среднедушевой доход можно было приобрести почти 6 тысяч куриных яиц, то в 2021 граждане страны смогли рассчитывать только на 5. Эксперты отмечают, что десять лет назад на эти же деньги россияне могли купить более 230 кг рыбы, а сегодня около 180. Аналогичная ситуация и с мясом, сливочным маслом, морковью, картофелем и пшеничной мукой. При этом Минэкономразвития на фоне этих данных уверяет, что рост большинства показателей экономики бьет рекорды за 8 лет.

Почти треть россиян ждут ухудшения своего финансового положения – следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики.