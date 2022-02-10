Тесты Эрдогана на коронавирус последние два дня дают отрицательный результат

Об этом сообщило турецкой агентство Анадолу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заболели коронавирусом. Позднее сообщалось, что болен и министр обороны Турции, с которым Эрдоган ездил на Украину для переговоров с Зеленским.
2022-02-10T19:02:53+03:00
2022-02-10T19:02:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 10 февраля 2022
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