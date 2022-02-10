ФАС признала металлургические компании виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомство сообщает, что с января прошлого года компании «Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северсталь» установили и поддерживали монопольно высокие цены на внутреннем рынке.



ФАС предписала им прекратить злоупотреблять положением. Против компаний будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы.