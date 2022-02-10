Путин: в Казахстане будут создаваться производства и сервисные центры обслуживания российской техники

Он добавил, что руководство страны и президент Токаев могут рассчитывать на поддержку России по всем направлениям. Январские события в Казахстане Путин назвал «террористической агрессией», которая поддерживалась внутри страны и «извне».



Также президент сообщил, что в Казахстане произведено 6 млн компонентов «Спутника V».