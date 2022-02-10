У Елизаветы II не наблюдается никаких симптомов коронавируса

Об этом сообщило агенство Reuters, ссылаясь на источники. Ранее пресс-служба королевской семьи сообщила, что тест принца Чарльза на коронавирус дал положительный тест.
2022-02-10T18:25:11+03:00
2022-02-10T18:40:01+03:00
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18:25, 10 февраля 2022
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