Об этом сообщил фонд «Гуманитарное действие*». Директор организации Сергей Дугин заявил, что сейчас фонд и юристы рассматривают возможность противодействия угрозам.
Угрозы фонду поступают в социальных сетях. Например, в одной из них комментатор пишет, что «сажать их надо за развращение малолетних».
Из-за угроз и провокаций в Петербурге остановил свою работу мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендеров
Об этом сообщил фонд «Гуманитарное действие*». Директор организации Сергей Дугин заявил, что сейчас фонд и юристы рассматривают возможность противодействия угрозам.