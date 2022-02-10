Из-за угроз и провокаций в Петербурге остановил свою работу мобильный пункт профилактики ВИЧ среди трансгендеров

Об этом сообщил фонд «Гуманитарное действие*». Директор организации Сергей Дугин заявил, что сейчас фонд и юристы рассматривают возможность противодействия угрозам.



Угрозы фонду поступают в социальных сетях. Например, в одной из них комментатор пишет, что «сажать их надо за развращение малолетних».