В Кузбассе местный житель с инвалидностью насмерть замерз в собственном доме, не дождавшись угля от властей

Трагедия произошла в городе Белове еще в январе, однако о ней стало известно только сейчас.

Погибший, как пишет интернет-издание «Сибдепо» со ссылкой на его соседа, в последний год испытывал серьезные трудности. Около года назад житель Белова по имени Виктор перенес инсульт и оформил инвалидность, после чего оказался почти без средств к существованию. По словам соседа, умерший получал пенсию 8 тысяч рублей в месяц, но этих денег ему не хватало на уголь, чтобы отапливать дом, при этом родственники его не навещали.

Недавно, как отмечается, Виктор дома отморозил себе пальцы, его забрали в дом временного пребывания, а социальные службы пообещали привезти угля. После этого местного жителя вернули домой, однако, как отмечает сосед, он не выдержал холодов, несмотря на относительно щадящую зиму, и замерз. По утверждениям соседа, погибший несколько дней не топил печь, при этом чиновники местных социальных служб так и не привезли угля.

Власти Кузбасса пока никак не комментировали произошедшую трагедию.