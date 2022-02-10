СМИ: Западные финансовые регуляторы готовят свои банковские системы к отражению кибератак со стороны России

Западные финансовые регуляторы готовят свои банковские системы к отражению кибератак со стороны России на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины, сообщают зарубежные информагентства.

Европейский центробанк обратился к кредитным организациям ЕС с целью проверки их готовности к потенциальным попыткам проникновения в их компьютерные сети, пишет Рейтер, ссылаясь на неназванные информированные источники. По их данным, банки проводят киберучения, тестируя свою способность отразить возможное нападение со стороны российских хакеров. Такие опасения разделяют и другие страны Запада, сообщает информагентство. — В конце января Нью-Йоркский департамент финансовых услуг выпустил предупреждение, адресованное финансовым организациям, об угрозе российских кибератак в ответ на ввод Соединенными штатами санкций в случае нападения России на Украину.

Рейтер напоминает о многократных взломах сайтов украинских госучреждений в январе этого года, когда хакеры предупредили власти Киева о том, цитата, что они «должны бояться и готовиться к худшему». Органы безопасности Украины тогда обнаружила явные признаки того, что взломы компьютерных сетей проводились несколькими хакерскими группами, связанными с российскими спецслужбами.

Издание Politico сообщает, что комитет сената США по иностранным делам рассматривает в эти дни возможность введения антироссийских санкций за кибератаки России против Украины.