Чеченский парламент внес в Госдуму законопроект о переименовании четыре судов Грозного

Если его примут, то это станет прецедентом в российском праве. Так Ленинский районный суд может стать Ахматовским, Октябрьский — Байсангуровским, Старопромысловский — Висаитовским, а Заводской — Шейх-Мансуровским.



В пояснительной записке инициативу мотивируют тем, что районы Грозного, где находятся эти суды, были переименованы год назад. При этом названия судов остались прежними, поскольку механизма их переименования в российском законодательстве нет.