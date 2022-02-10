Журналист «Эха» Карина Орлова рассказала о том, что по месту ее прописки приходил участковый для «проведения беседы»

Об этом Орлова написала на своей странице в Фейсбуке. Участкового встретила мать журналистки. Сама Орлова не живет в России с 2015-го года. Орлова сообщила, что причиной была ее статья на «Эхе» о люстрациях.
2022-02-10T16:53:21+03:00
2022-02-10T17:18:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977930-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3617246.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:53, 10 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…