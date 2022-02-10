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16:53, 10 февраля 2022

Журналист «Эха» Карина Орлова рассказала о том, что по месту ее прописки приходил участковый для «проведения беседы»

Об этом Орлова написала на своей странице в Фейсбуке. Участкового встретила мать журналистки. Сама Орлова не живет в России с 2015-го года. Орлова сообщила, что причиной была ее статья на «Эхе» о люстрациях.


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