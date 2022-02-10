Глава СВР: Обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, никаких планов «вторжения» не было и нет

Обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, никаких планов «вторжения» не было и нет, — заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом, подчеркнул Нарышкин, Украина полным ходом готовится к войне, все боеспособные части ВСУ сконцентрированы на линии разграничения в Донбассе. Цель развязывания войны в Донбассе — уничтожить самопровозглашенные ЛНР и ДНР с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, — сказал глава СВР.

Также СВР имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, — рассказал Сергей Нарышкин.