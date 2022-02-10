В Берлине начались переговоры советников лидеров стран «нормандской четверки»

Делегацию от России возглавляет замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. О начале переговоров сообщил источник российской делегации, передает агентство РИА Новости.
2022-02-10T16:40:17+03:00
2022-02-10T16:40:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:40, 10 февраля 2022
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