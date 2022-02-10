В Брюсселе власти запретили проведение антиковидной акции протеста в формате канадского «Конвоя свободы»

Глава бельгийской столицы Филипп Клоз в своем твиттере объяснил это тем, что к ним не поступало никаких запросов на проведение акции. Поэтому она остается несогласованной. По его словам, полиция будет разворачивать транспортные средства, которые которые едут в Брюссель на манифестацию, чтобы не допустить блокировки города.



Акция протеста против ковид-ограничений «Конвой свободы» продолжается в Канаде. Ее инициаторами стали дальнобойщики. Ранее аналогичную акцию запретили провести власти Парижа.