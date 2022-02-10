Украина готова к тестовой работе в изолированном режиме от российских и белорусских энергосистем

В таком режиме энергосистема проработает с 24 по 26 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.



Он добавил, что энергетический совет ЕС заявил о поддержки вместе с США планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской.