Президент США завтра проведет телефонные переговоры с лидерами ряда стран, а также Евросоюза и НАТО

Президент США Джо Байден завтра проведет телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады, а также Евросоюза и НАТО. По данным источников агентства Bloomberg, речь пойдет о концентрации российских войск на границе с Украиной.

Сегодня стартовали крупные совместные российско-белорусские учения. Сколько военнослужащих в них задействовано, не уточняется. Западные источники утверждают, что на украинской границе находится около 120-ти тысяч российских военных. В Кремле ранее заявляли, что войска покинут Белоруссию после завершения учений.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее заявил, что страна вступить в войну только в случае прямого нападения на Белоруссию или Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил возможности частичной эвакуации российских дипломатов из Киева в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.