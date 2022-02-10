«Комитет против пыток»: Повестки о привлечении Мусаевой свидетелем могли быть написаны «задним числом»

В «Комитете против пыток» предполагают, что повестки о привлечении Заремы Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу могли быть написаны «задним числом». Правозащитники рассказали «Новой газете», что повестки датированы 11 января, притом что Янгулбаевых вызывали в Грозный на 13-е число, к этому времени повестки не успели бы дойти до адресата. Дата отправки из Грозного, стоящая на конверте, — 26 января.