«Комитет против пыток»: Повестки о привлечении Мусаевой свидетелем могли быть написаны «задним числом»

В «Комитете против пыток» предполагают, что повестки о привлечении Заремы Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу могли быть написаны «задним числом». Правозащитники рассказали «Новой газете», что повестки датированы 11 января, притом что Янгулбаевых вызывали в Грозный на 13-е число, к этому времени повестки не успели бы дойти до адресата. Дата отправки из Грозного, стоящая на конверте, — 26 января.
2022-02-10T15:46:54+03:00
2022-02-10T15:48:51+03:00
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15:46, 10 февраля 2022
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