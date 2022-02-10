В МИД России сообщили, что могут эвакуировать своих сотрудников из Украины, чтобы защитить их от возможных провокаций

Так министерство хочет защитить своих дипломатов от возможных провокаций, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко агентству ТАСС. Он объяснил это тем, что аналогичные действия не исключаю страны Запада. По мнению Руденко, это означает, что знают «нечто такое», что неизвестно российской стороне, либо «что-то готовят».
2022-02-10T15:46:29+03:00
2022-02-10T15:46:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:46, 10 февраля 2022
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