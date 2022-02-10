Ректора «Шанинки» Сергея Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО «Матросская тишина»

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру СИЗО «Матросская тишина». Адвокат Дмитрий Кравченко рассказал ТАСС, что это было сделано без объяснения причин, и защита обескуражена подобными действиями. Адвокаты требуют допустить гражданских врачей к Зуеву. Они предупреждают об ухудшении состояния подзащитного и высоком риске инфаркта. Три дня назад в пресс-службе московского управления ФСИН заявили, что состояние Зуева удовлетворительное.

Напомним, ректор был арестован по обвинению в мошенничестве. Свою вину Зуев не признаёт.