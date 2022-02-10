Число петербургских беременных, которые заболели в январе, составило 1.3 тыс женщины

Это больше, чем за весь 2020 год, заявил главный внештатный специалист акушер-гинеколог городского комитета по здравоохранению, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава РФ Виталий Беженарь.



По его словам, в большинстве случаев болезнь протекает легко из-за штамма «омикрон», однако «дельта» в городе продолжает встречаться в городе.