Принц Чарльз заболел коронавирусом

Он будет соблюдать самоизоляцию вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз, говорится в сообщении пресс-службы вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи. 71-летний принц находится дома в Шотландии. Сообщается, что у него «умеренные» симптомы заболевания.