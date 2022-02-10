Принц Чарльз заболел коронавирусом

Он будет соблюдать самоизоляцию вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз, говорится в сообщении пресс-службы вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи. 71-летний принц находится дома в Шотландии. Сообщается, что у него «умеренные» симптомы заболевания.
2022-02-10T15:24:44+03:00
2022-02-10T15:26:42+03:00
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15:24, 10 февраля 2022
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