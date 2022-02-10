Польский военный, который сбежал в Белоруссию, назвал предположительное число мигрантов, убитых на границе



Эмиль Чечеко считает, что это может быть от 200 до 700 человек. По словам солдата, эти люди погибли за 10 дней его «участия в расстрелах». Он утверждает, что трупы мигрантов затем сбрасывались в ямы, которое были подготовлены именно для этого. Одна такая яма могла уместить до 72 человек, передает Чечеко слова своего сослуживца.