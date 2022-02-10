Адвокат: Сафронов и защита успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела

Журналист и главы Роскосмоса Иван Сафронов и защита успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев. Между тем защита уже сегодня должна подписать протокол об ознакомлении с материалами, которые содержат более 20 томов, такой срок постановил суд. Катчев выразил надежду, что защите удастся ознакомиться с материалами в суде.
2022-02-10T15:13:29+03:00
2022-02-10T15:25:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977892-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3617214.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:13, 10 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…