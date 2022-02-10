Адвокат: Сафронов и защита успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела

Журналист и главы Роскосмоса Иван Сафронов и защита успели ознакомиться менее чем с половиной материалов дела, — сообщил «Интерфаксу» адвокат Сафронова Дмитрий Катчев. Между тем защита уже сегодня должна подписать протокол об ознакомлении с материалами, которые содержат более 20 томов, такой срок постановил суд. Катчев выразил надежду, что защите удастся ознакомиться с материалами в суде.