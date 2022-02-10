Военнослужащие Великобритании прибыли в Польшу

Военные из Великобритании прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО, об этом сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак.
Ранее власти Великобритании сообщили, что направят в Польшу 350 военнослужащих.
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Военные из Великобритании прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО, об этом сообщил глава Минобороны республики Мариуш Блащак.
Ранее власти Великобритании сообщили, что направят в Польшу 350 военнослужащих.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…