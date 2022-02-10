Джонсон об украинском кризисе: «наступает самый опасный момент в течение следующих нескольких дней»

«Я бы сказал, что, вероятно, наступает самый опасный момент в течение следующих нескольких дней», заявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также политик считает, что Москва еще не приняла решение, но это не значит, что что-то «абсолютно катастрофическое не может произойти очень скоро. И наши разведданные, боюсь сказать, остаются мрачными», — сказал Джонсон. Ранее глава МИД Британии заявила, что любое вторжение на Украину перерастёт в затяжной конфликт.
2022-02-10T14:59:03+03:00
2022-02-10T14:59:03+03:00
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14:59, 10 февраля 2022
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