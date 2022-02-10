Суд оставил под арестом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Об этом сообщило правозащитное объединение «Первый отдел» в своем telegram-канале.

«Сегодня прошла апелляция на продление ареста нашему подзащитному Ивану Сафронову. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал содержание в СИЗО законным и оставил журналиста под стражей. Уже завтра защите Сафронова могут запретить ознакомление с материалами дела, по ходатайству следователя Чабана суд ограничил защитников во времени на изучение уголовного дела», — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что следователь разрешал адвокатам знакомиться с материалами дела только 2 часа в день, а пользоваться ручкой, бумагой и адвокатским досье было запрещено. В ближайшие дни дело передадут в прокуратуру. Сафронову грозит до 25 лет колонии.