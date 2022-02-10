12 человек получили ранения в результате взрыва беспилотника в аэропорту Саудовской Аравии

Об инциденте в четверг, 10 февраля, сообщает France-Presse со ссылкой на власти страны. Военные взорвали беспилотник, нацеленный на аэропорт Абха недалеко от границы с Йеменом. В результате падения обломков пострадали люди.
2022-02-10T14:30:48+03:00
2022-02-10T14:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 10 февраля 2022
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