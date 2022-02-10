Все операторы связи вышли из Лиги безопасного интернета, которая жаловалась на Дудя и Моргенштерна

Операторы связи вышли из Лиги безопасного интернета (ЛБИ), пишет «Коммерсант». В ЛБИ сообщили, что проводят реорганизацию и планируют завершить ее к апрелю. В Ростелекоме, Мегафоне и Вымпелкоме подтвердили, что больше не участвуют в деятельности организации.

ЛБИ была создана в 2011 году владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что организация не получала денег от операторов связи. ЛБИ нашла нового спонсора после того, как Малофеев перестал ее финансировать с 2021-го года. Сейчас ЛБИ возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.