МИД посоветует неосновному персоналу дипведомств покинуть Украину

Об этом 10 февраля сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы, кстати, уже задумались сами, может, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю какие задумки у наших англосаксонских коллег», — сказал Лавров.

Ранее некоторые западные страны сообщили, что будут эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.