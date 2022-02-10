Песков заявил, что Путин не может повлиять на следствие по мере пресечения ректору «Шанинки» Зуеву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о нахождении в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

«Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таково решение следователя, таково решение ФСИН, и мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Зуева перевели из больницы следственного изолятора №1 в общую камеру СИЗО. Адвокаты потребовали пустить их к подзащитному, так как они опасаются, что у него может случиться инфаркт и настаивают на его переводе в многопрофильный стационар.