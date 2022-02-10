Лавров: На переговорах с главой МИД Британии услышали заявление о «тяжелых последствиях, с которыми столкнется РФ»

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым заявила, что если Россия не выберет дипломатический путь по урегулированию украинского кризиса, то ей ждут серьёзные последствия. «У России еще есть время, возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования. Однако НАТО четко заявляет, что если этот путь не будет избран, то будут серьезные последствия для России, Украины и всей Европы», — сказала Трасс. Кремль в свою очередь называет планы по нападению России на Украину приписанными. Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
2022-02-10T13:35:54+03:00
2022-02-10T13:46:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2977834-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3617138.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 10 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…