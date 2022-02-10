Песков о ситуации с фигуристкой Валиевой: Начали вопить направо и налево

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет «присоединяться к стройному ряду кричальщиков» из-за ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Не зная сущности, разорались направо и налево. <...> Здесь единственным источником может быть МОК. Вы слышали его заявление», — сказал Песков.

Российские спортсмены выиграли золото в командном турнире Олимпиады в Пекине, но до сих пор не получили медали якобы из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Ранее представитель МОК сообщил, что это не более чем спекуляции.