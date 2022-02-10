Forbes: ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала владельца YouTube — компанию Google нарушителем антимонопольного законодательства. В службе считают, что компания злоупотребила своим доминирующем положением, блокируя российские каналы на YouTube.

ФАС сочла противозаконными условия, по которым компания может блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей без оснований, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки. Google получит предписание ФАС и должна будет изменить пользовательское соглашение.

Ранее YouTube запретил ростовскому каналу «Дон 24» трансляцию суда по геноциду и заблокировал попавший под санкции Киева «Первый независимый» канал. Блокировке подверглись и ряд Украинских каналов.