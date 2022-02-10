В Чите сотрудники ЧОП жестоко избили мужчину после того, как он нецензурно обругал и ударил одного из них

На видео, которое попало в интернет, видно, как мужчина пытается ударить сотрудника ЧОП, но получает удар в ответ и падает на землю. Охранник продолжил пинать лежачего на земле мужчину. В охранном предприятии «Гром», в котором, вероятно, работают охранники, начали проверку, а сотрудники полиции изучают видео.

«Сотрудники полиции изучают видео, размещённое в интернете, на котором запечатлён факт причинения телесных повреждений. На место выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю «Чита.Ру».