РИА Новости: Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца

Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца, которые появились в ряде СМИ. Об этом пишет РИА Новости. Изданию сообщили, что Билан находится дома. Ранее в прессе появилась информация об экстренной госпитализации Билана из-за коронавируса в Москве. СМИ писали, что он в состоянии средней тяжести, а на днях у Билана якобы заболело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест был отрицательным, но ПЦР оказался положительным, сообщали СМИ.
2022-02-10T12:53:05+03:00
2022-02-10T12:53:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:53, 10 февраля 2022
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