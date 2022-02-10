РИА Новости: Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца

Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца, которые появились в ряде СМИ. Об этом пишет РИА Новости. Изданию сообщили, что Билан находится дома. Ранее в прессе появилась информация об экстренной госпитализации Билана из-за коронавируса в Москве. СМИ писали, что он в состоянии средней тяжести, а на днях у Билана якобы заболело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест был отрицательным, но ПЦР оказался положительным, сообщали СМИ.