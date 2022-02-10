В Оперштабе Москвы объяснили рост числа заражений коронавирусом изменением порядка учета

Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования, говорится в telegram-канале Оперштаба.

Там отметили, что если бы не применялась новая методика подсчета, то сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. Алгоритм лечения пациентов при новой методике подсчета не изменился.