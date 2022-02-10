Глава Минобороны Великобритании не исключил дальнейшего развертывания британских войск на юго-востоке Европы

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключил дальнейшего развертывания британских войск на юго-востоке Европы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее стало известно, что Уоллес приедет в Москву 11 февраля.
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключил дальнейшего развертывания британских войск на юго-востоке Европы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее стало известно, что Уоллес приедет в Москву 11 февраля.
США считают, что Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад об Украине По оценкам Вашингтона, Россия развернула достаточно сил для ограниченного нападения, но разместила только 70% войск, которые ей понадобятся для полномасштабного вторжения, которое будет включать нападение на Киев…