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12:35, 10 февраля 2022

Глава Минобороны Великобритании не исключил дальнейшего развертывания британских войск на юго-востоке Европы

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключил дальнейшего развертывания британских войск на юго-востоке Европы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Уоллес приедет в Москву 11 февраля.


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